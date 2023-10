Choisir un hôtel 3 étoiles à Paris peut être une tâche ardue, surtout un hôtel qui offre à la fois qualité et bon rapport qualité-prix. Avec plus de 1800 hôtels dans la capitale française ...

Les solutions sont nombreuses ! Cet article vous guide à travers les critères essentiels pour faire un choix éclairé et profiter pleinement de votre séjour dans la Ville Lumière.

Importance de la réservation anticipée

La première étape pour choisir un hôtel à Paris est de réserver à l'avance. La demande pour les hôtels à Paris est très élevée, surtout pendant les événements spéciaux comme les concerts ou les salons. Réserver tôt vous donne également accès à une plus grande variété d'options et de meilleures offres. Certains sites de réservation, comme Booking, offrent même des options d'annulation gratuite.

Si vous prévoyez de séjourner à Paris pendant un événement majeur comme les Jeux Olympiques, il est encore plus crucial de réserver très tôt. Les chambres seront limitées et les prix seront probablement plus élevés.

Les hôtels 3 étoiles sont les plus nombreux à Paris, ce qui signifie que vous aurez un large éventail de choix. Cependant, la qualité des services peut varier considérablement d'un établissement à l'autre.

Enfin, il est important de lire les avis des clients sur des sites fiables comme Booking, Google My bUsiness ou Trustindex ou Tripadvisor pour avoir une idée précise de ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Quartiers et localisation

Transports à proximité

Choisir le bon quartier est crucial pour votre expérience à Paris. Les quartiers comme Le Marais, Opéra, et Champs-Elysées offrent une variété d'attractions touristiques et sont bien desservis par les transports en commun. C'est en allant dans des arrondissements moins huppés, comme le 13ème notamment, que vous pourrez trouver de très bons établissements, meilleur marché que les hôtels du centre historique.

Un critère essentiel dans le choix de votre hôtel est la proximité des transports en commun. Avoir une station de métro à proximité vous permettra de gagner beaucoup de temps et d'argent.

Un autre point à considérer est la disponibilité de plusieurs lignes de métro ou d'une grande station avec plusieurs lignes. Cela vous offre plus de flexibilité pour vous déplacer dans la ville.

Les hôtels 3 étoiles à Paris offrent généralement un bon niveau de confort et de services. Cependant, il est important de vérifier les commodités disponibles, comme le Wi-Fi gratuit, le petit-déjeuner inclus, ou même une salle de sport.

Si vous voyagez pour affaires, des services comme un centre d'affaires ou des salles de réunion peuvent être cruciaux. Assurez-vous également que l'hôtel dispose d'un bon service client, au cas où vous auriez besoin d'assistance pendant votre séjour.

Enfin, il est toujours bon de vérifier si l'hôtel a des offres spéciales ou des réductions pour les réservations anticipées. Certains hôtels offrent des réductions pour les membres de leur programme de fidélité. Il est donc de bon ton de vous rendre sur les sites officiels où déjà, les tarifs sont bien souvent 20% inférieurs à ceux pratiqués sur Booking pour un même établissement.

Coût et budget

Le coût d'un hôtel à Paris peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment la localisation, le nombre d'étoiles et l'appartenance à une chaîne hôtelière. Selon Booking, le tarif moyen d'une nuit d'hôtel à Paris est d'environ 145 euros.

Localisation : Les hôtels situés dans des quartiers populaires ou près de sites touristiques seront généralement plus chers.

Nombre d'étoiles : Plus un hôtel a d'étoiles, plus il est susceptible d'être cher. Cependant, cela signifie aussi généralement un niveau de service et de confort plus élevé.

Chaînes hôtelières vs hôtels indépendants : Les chaînes hôtelières peuvent offrir un niveau de confort et de service plus uniforme, mais elles peuvent aussi être plus chères que les hôtels indépendants

Saisonnalité : Les prix peuvent fluctuer en fonction de la saison. Par exemple, les hôtels sont souvent plus chers pendant la haute saison touristique.

Offres spéciales et réductions : Gardez un œil sur les offres spéciales et les réductions qui peuvent vous aider à économiser de l'argent.

Conseils pratiques

En résumé, pour choisir un hôtel 3 étoiles à Paris, il est essentiel de planifier à l'avance, de considérer la localisation et les services, et de bien gérer votre budget. N'oubliez pas de lire les avis en ligne pour avoir une idée claire de ce que l'hôtel offre. Les comparaisons de prix entre différents sites peuvent également vous aider à trouver la meilleure offre.

Utilisation de Booking

Booking est un excellent point de départ pour trouver un hôtel à Paris. Le site offre une grande variété d'options et permet de filtrer les résultats selon vos besoins et votre budget. Il est également recommandé de lire les avis des clients sur Booking, car ils sont généralement fiables et donnent une bonne idée de la qualité de l'hôtel. Vous pouvez également comparer les prix avec d'autres sites pour vous assurer d'obtenir la meilleure offre.

Autres plateformes de réservation

Outre Booking, il existe plusieurs autres plateformes de réservation qui méritent votre attention. Airbnb, par exemple, offre souvent plus d'espace et peut être moins cher, mais il offre moins de services et la qualité peut être variable. Tripadvisor est une autre option intéressante, car il propose des avis détaillés et des photos prises par les clients, bien que la fiabilité des avis puisse parfois être mise en question.

Si vous préférez une expérience plus personnalisée, vous pouvez également envisager de réserver directement sur le site officiel de l'hôtel. Cela peut vous donner accès à des offres spéciales et des réductions pour les membres.

Présentation de l'Hôtel Urban Bivouac

L'Hôtel Urban Bivouac est un établissement 3 étoiles qui a ouvert ses portes début 2018. Il est situé dans le quartier de Tolbiac, aux Olympiades, dans le 13ème arrondissement de Paris. Avec 32 chambres au design moderne et zen, cet hôtel est une option attrayante pour les voyageurs.

L'hôtel est implanté au 1 rue Sthrau, juste à côté de la station de métro Olympiades sur la ligne 7. Il occupe le même immeuble que l'ancien hôtel Sthrau, qui a fermé ses portes en 2015. Après une rénovation complète en 2017, l'Urban Bivouac est devenu une place d'exception dans le quartier, grâce à un design moderne et épuré.

Les chambres de l'hôtel sont réparties en trois catégories :

la chambre ZEN, qui est une chambre double

la chambre UP, une chambre supérieure équipée d'un bureau et d'un coffre-fort

la chambre VIP, une suite avec un salon détente.

Chaque chambre est équipée d'un téléviseur numérique, d'une machine à café/thé, de la climatisation, de l'accès gratuit au Wi-Fi, de connexions USB, d'un système de son Bluetooth, et d'une salle de bain indépendante avec douche.

Services complémentaires : L'hôtel offre une gamme de services supplémentaires, notamment le prêt de fer à repasser et de consoles de jeu, un service de plateaux repas ou de petit-déjeuner en chambre, et un accueil multilingue disponible 24/7.

Accessibilité : L'hôtel est également accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d'une place de parking pour le déchargement des bagages.

Conciergerie et autres services : Une conciergerie est disponible 24/7, ainsi qu'un service de restauration en chambre, un petit-déjeuner à volonté, des produits écologiques, et même des trottinettes à disposition.

L'hôtel est idéalement situé pour explorer Paris. À proximité, vous trouverez la bibliothèque nationale de France, l'Accorhotel Arena, le quartier latin, et bien d'autres attractions. Les transports en commun sont facilement accessibles, ce qui facilite les déplacements dans la ville.



Choisir un hôtel 3 étoiles à Paris nécessite une planification minutieuse et une recherche approfondie. En tenant compte des critères tels que la localisation, les services, et le budget, vous pouvez trouver l'hôtel qui correspond le mieux à vos besoins et garantir un séjour agréable dans la capitale française.

