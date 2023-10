Les JO de Paris sont un événement mondial qui attirera des millions de visiteurs dans la capitale. Trouver un hôtel adapté à vos besoins peut être un défi pendant cette période particulière.

Dans cet article, nous vous guiderons à travers les critères essentiels pour choisir un hôtel, les quartiers à privilégier, et les astuces pour rendre votre séjour inoubliable.

Les critères de sélection

Localisation : L'emplacement de votre hôtel est crucial. Optez pour un hôtel proche des sites olympiques ou des transports en commun.

: L'emplacement de votre hôtel est crucial. Optez pour un hôtel proche des sites olympiques ou des transports en commun. Confort et services : Après une journée bien remplie, un hôtel confortable est indispensable. Recherchez des établissements offrant des services de qualité, comme un bon réseau Wi-Fi, un service de chambre, etc.

: Après une journée bien remplie, un hôtel confortable est indispensable. Recherchez des établissements offrant des services de qualité, comme un bon réseau Wi-Fi, un service de chambre, etc. Budget : Les prix peuvent varier considérablement. Établissez un budget et cherchez des hôtels qui correspondent à vos moyens.

: Les prix peuvent varier considérablement. Établissez un budget et cherchez des hôtels qui correspondent à vos moyens. Disponibilité : Les hôtels se remplissent rapidement pendant les grands événements. Il est donc conseillé de réserver bien à l'avance.

: Les hôtels se remplissent rapidement pendant les grands événements. Il est donc conseillé de réserver bien à l'avance. Avis et recommandations : Consultez les avis en ligne et demandez des recommandations pour éviter les mauvaises surprises.

: Consultez les avis en ligne et demandez des recommandations pour éviter les mauvaises surprises. Sécurité : Assurez-vous que le quartier est sûr et que l'hôtel dispose de mesures de sécurité adéquates.

Une analyse plus approfondie de Paris

La capitale attend 15 à 20 millions de personnes pour l'événement, et donc ceux qui ont fait le choix de l'hôtel pour se loger pourraient le payer au prix fort. Deux, quatre, voire 15 fois plus cher que cet été : les prix des hôtels pour les Jeux olympiques de Paris 2024 s'envolent. La polémique sur les multiplications par 400% de nuitées d'hôtels concerne un certain nombre d'établissements qui sont très peu nombreux. Ce sont des 2-3 étoiles qui passent de 150-200 euros à tout à coup 1.000 euros.

Si aucune loi n'encadre les prix en France, les établissements qui abusent pourraient tout de même être sanctionnés par les commentaires des utilisateurs, devenus incontournables pour ce secteur.

Quartiers à privilégier

Paris est divisé en plusieurs arrondissements, chacun ayant son propre charme. Pour les Jeux Olympiques, le 13ème arrondissement pourrait être un choix judicieux, notamment près de la station de métro Tolbiac Olympiades, vous serez donc à seulement quelques minutes à pieds de l'Accor Arena de Bercy où se déroulent notamment les épreuves de basketball. C'est un quartier bien desservi par les transports en commun, ce qui facilite l'accès aux sites olympiques.

Le 13ème est moins touristique, ce qui peut offrir une expérience plus authentique et peut-être un petit peu plus de calme lors des compétitions. Vous y trouverez des hôtels comme ubparis.com, un hôtel 3 étoiles, qui pourrait être une option abordable.

Les sites des épreuves olympiques

Il est également important de noter les endroits où il y aura des épreuves, car cela peut influencer votre choix d'hôtel. Voici quelques sites importants :

Grand Palais (escrime, taekwondo)

Concorde (basket-ball 3x3, BMX, breaking, skateboard)

Pont Alexandre III (natation marathon, triathlon, cyclisme sur route)

Trocadéro (triathlon, cyclisme sur route, marathon, marche 20km, natation en eaux libre)

Stade Tour Eiffel (beach-volley)

Invalides (tir à l’arc, cyclisme sur route, passage du marathon)

Arena Champ de Mars (judo, lutte)

Hôtel de ville (départ du marathon)

Arena Paris Sud (haltérophilie, handball, volley-ball, tennis de table)

Arena Bercy (basket-ball)

Arena Porte de la Chapelle (badminton, gymnastique rythmique)

Stade de France (athlétisme, rugby)

Centre aquatique de Saint-Denis (natation artistique, plongeon, water-polo)

Site d’escalade du Bourget (escalade sportive)

Arena Paris Nord (boxe, pentathlon moderne)

Paris La Défense Arena (natation, water-polo)

Stade Yves-du-Manoir (hockey)

Stade Roland-Garros (tennis, boxe)

Parc des Princes (football)

Château de Versailles (équitation, pentathlon moderne)

Vélodrome national et stade BMX (cyclisme sur piste, BMX)

Coline d'Élancourt (VTT)

Golf national (golf)

Stade nautique de Vaires-sur-Marne (canoë sprint, aviron, canoë-kayak slalom)

Conseils pratiques

Réservez à l'avance pour garantir votre place.

Utilisez des applications de réservation pour comparer les prix.

Renseignez-vous sur les politiques d'annulation en cas de changement de plans.

Vérifiez les options de transport pour vous rendre aux sites olympiques.

N'oubliez pas de profiter de la ville elle-même, ses monuments, ses musées et sa cuisine.

Pour conclure

Trouver un hôtel à Paris pendant les Jeux Olympiques de 2024 nécessite une planification minutieuse. En tenant compte de la localisation, du budget, et des services offerts, vous pouvez trouver l'hôtel qui vous convient le mieux. Le 13ème arrondissement, avec des hôtels comme ubparis.com, peut être une option abordable et pratique. Quoi qu'il en soit, une réservation anticipée est fortement recommandée pour éviter toute déception.

Partagez la fiche Trouver un hôtel pour les Jeux Olympiques